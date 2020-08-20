تسجيل 19 إصابة محلية بفايروس كورونا

وطنا اليوم - اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 19 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1893 حالة.

وتوزعت الإصابات المحلية بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، كما يلي؛ 16 حالة في محافظة العاصمة (14 مخالطة وحالتان تحت الاستقصاء)، حالتان في الزرقاء لمخالطين، وحالة في البلقاء لمخالط.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5 حالات خارجية، 3 منها لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر بمنطقة البحر الميت (1 من السعودية ، و1 من مصر، و1 من قطر)، وحالة لسائق شاحنة أردني من مركز حدود العمري، وحالة لمواطن من جنسية عربية قدم لغاية السياحة العلاجية.

وبين الموجز تسجيل 79 حالة شفاء (8 في مستشفى الأمير حمزة، و68 في المنطقة الخاصة لعزل المصابين في البحر الميت، و3 في مستشفى الملكة علياء).

كما تم إجراء 9615 فحصا مخبريا ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات المخبرية إلى 810061 فحصا منذ بدء الجائحة.