 وطنا نيوز -مستشفى الجامعة تصدر بيانا حول الإغلاق لمدة 48 ساعة
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مستشفى الجامعة تصدر بيانا حول الإغلاق لمدة 48 ساعة
التاريخ : 29-08-2020 12:11:43 المشاهدات: 1395

وطنا اليوم - اصدرت ادارة مستشفى الجامعة الاردنية بيانا توضيحيا حول اعلانها الاغلاق لمدة 48 ساعة .

وقالت " استمراراً للإجراءات الاحترازيّة والوقائية التي يتخذها مستشفى الجامعة الأردنية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، وفي ضوء تطورات الوضع الوبائي، وحرصاً على سلامة وصحة مرتادي المستشفى تؤكد إدارة المستشفى على ما يلي:

1. منع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء منعاً باتاً وحتى إشعارٍ آخر.

2. سيتم إغلاق الوحدة النهارية/ وحدة التنظير ليوم الأحد الموافق 2020/8/30 لغايات التعقيم.

3. تعليق دخولات المرضى لمدة (48) ساعة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2020/8/29 وحتى مساء يوم الأحد 2020/8/30 لغايات التعقيم.

4. فيما يخص مواعيد العيادات الخارجية، يبقى حجز المواعيد عن طريق المنصة الإلكترونية فقط، ولن يتم استقبال أي مراجع من خارجها، بإستثناء الحالات الطارئة

وانهت " راجين التكرم بالالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه، وذلك حرصاً من المستشفى على مرضاه وزواره ومرتاديه " .


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