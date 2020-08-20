الخطيب: اعلان قوائم القبول الموحد في الأسبوع الأول من العام الجامعي

وطنا اليوم - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب إلى أن قوائم القبول الموحد ستعلن في الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد، ليتسنى للطلبة التسجيل والبدء بالدوام الجامعي في الوقت المناسب.

وأضاف الخطيب بان مجلس التعليم العالي ينتظر قرار هيئة الاعتماد حول عدد المقاعد المتوفرة في الجامعات الرسمية.