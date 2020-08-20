القوات المسلحة نفذت بكفاءة خطة فرض الحظر الشامل في عمان والزرقاء إلى جانب الاجهزة الامنية

وطنا اليوم - نفذت القوات المسلحة امس الجمعة، خطة فرض الحظر الشامل لمحافظتي عمان والزرقاء من خلال نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا، حيث اشاد ألمواطنيين بالاسلوب الحضاري والكفاءة في تنفيذ خطة الحظر امس.

وهدفت عملية الانتشار المتضمن حظر التنقل للأشخاص وتجولهم في محافظتي عمان والزرقاء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية.

يشار إلى أن حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء استمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء يوم الجمعة، واشاد ألمواطنيين بالجهود التي يبذلها الجيش والأجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها الموّكوله اليها بكفاءة، حيث اشادوا على مواقع التواصل الاجتماعي بجهود الجيش والأجهزة الامنية والشعور بالراحة والأمان عند رؤية نشامى الجيش في شوارع المملكة.

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