 وطنا نيوز -مغردون للمجالي لغتك ركيكة جدا يا باشا
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مغردون للمجالي لغتك ركيكة جدا يا باشا
التاريخ : 29-08-2020 11:07:58 المشاهدات: 6780

وطنا اليوم-غرد الوزير الاسبق حسين هزاع المجالي مستذكرا وفاة والدة التي تصادف اليوم متزامنة مع 10/محرم بالتأريخ الهجري هذا اليوم الذي صامه بني اسرائيل شكرا لله بنجاتهم من آل فرعون، وأصبح يوما يصومه المؤمنون بالله عز وجل بعد هجرة الرسول محمد الى المدينة.

الاخطاء التي تصيدها المغردون هي "نجات" في تغريدة الباشا والاصل "نجاة"، وإضافة "رضي الله عنه" لنبي الله موسى والاصل "عليه السلام".

المنتقدون اعتبروا ان الباشا غير ملم بالمعلومات الدينية، وآخرون اعتبروا ان الاخطاء الطباعية أمر عادي يقع فيها المغرد بسبب الاستعجال بالكتابة والتركيز على الفكرة الاساسية متناسيا النص العام للمنشور.


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