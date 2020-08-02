ماذا قال حسين المجالي في ذكرى اغتيال والده هزاع

وطنا اليوم - استذكر وزير الداخلية الأسبق العين حسين المجالي، يوم استشهاد والده هزاع المجالي الذي تصادف ذكراه اليوم السبت.

واعتبر المجالي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن ذكرى استشهاد والده تصادف يوم نجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون . ويوم استشهاد الحسين بن علي سبط رسول الله "عليه السلام".

وكتب المجالي "29 / 8 / 2020 يصادف 10 محرم يوم نجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون. ويوم استشهاد الحسين بن علي سبط رسول الله ويوم إستشهاد شهيد الاردن والدي هزاع المجالي، اللهم في هذا اليوم المبارك ان يرحمهما برحمته الواسعه ويتقبلهما مع الانبياء والصدقين".

وعلى الرغم من أن حياة الشهيد هزاع المجالي السياسية كانت قصيرة فإنها كانت غنية جدا ومؤثرة، فقد عاصر المجالي ثلاثة ملوك تعاقبوا على حكم الأردن، هم الملك عبد الله الأول، ثم ابنه الملك طلال، وأخيرا الملك الحسين بن طلال الذي يعتبر المجالي أحد أبرز رجالات عهده.