|
حل مجلس النواب قد يكون نهاية الشهر الحالي
وطنا اليوم - أشار برلمانيون من العيار الثقيل لوطنا اليوم بأن تسريبات حصلوا عليها تؤكد ان حل مجلس النواب بات قريبا ولن يتجاوز الاسبوع الاخير من الشهر الجاري وهو فترة انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي، فيما معلومات أخرى تؤكد ان الحكومة شارفت على الانتهاء من انجاز جميع النقاط التي وردت في كتاب التكليف السامي ويبقى تقيم كفاءة الإنجاز الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة قد ترحل بالتزامن مع رحيل مجلس النواب.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|