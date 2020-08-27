الرئيسية | محليات تاجر مواد غذائية يغادر البلاد ويترك وراءه قروض 30 مليون دينار

وطنا اليوم - وصلت وطنا اليوم معلومات تفيد بمغادرة تاجر مواد غذائية معروف جدا ( مكاتبه في شارع وادي صقره) الى خارج البلاد منذ أكثر من أسبوعين، تاركا وراءه قروض بنكيه يقدر اجمالها بحوالي(٣٠) مليون دينار موزعه على ثلاث بنوك منها (١٠) مليون لبنك و (٥) مليون لبنك اخر و (٥) مليون لبنك اخر وغيرها من البنوك بعد أن باع وكالته لطرف ثالث وقبض ثمنها، فيما مغادرته كانت على طائرة خاصة يملكها شخص يحمل جنسية اجنبية إلى الفلبين.

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