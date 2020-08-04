فيديو/ امام وزير الداخلية تجمعات وعدم تقييد بتعليمات التباعد في الانتخابات العشائرية في احد مناطق اربد

وطنا اليوم - محرر الشؤون البرلمانية: أظهرت صور ومقاطع فيديو وصلت موقع وطنا اليوم تجمعات لمئات ألمواطنيين ظهرت في احد مناطق مدينة اربد على خلفية انتخابات احد العشائر لفرز مرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث كسرت هذه التجمعات كل قواعد التباعد والتعليمات الصادرة عن الحكومة حول منع التجمعات والتقيد بلبس الكمامة، فيما توجهت وطنا اليوم إلى أحد الباحثين المختصين والذي أكد إلى أن مثل هذه التجمعات ترفع نسبة الإصابة بفايروس كورونا نتيجة المخالطة العشوائية دون مراعاة قواعد السلامة العامة، الأمر الذي يشكل خطورة في تسجيل إصابات بالفايروس في المنطقة التي حصل فيها هذا التجمع العشائري.

يذكر ان وزارة الداخلية سمحت باجراء انتخابات داخلية للعشائر شريطة الالتزام بكافة معايير ضبط العدوى والصحة والسلامة العامة لافتا الى ان القرار سمح باجرائها في الدواوين، وإذ تضع وطنا اليوم هذا الموضوع امام وزير الداخلية سلامة حماد ومحافظ اربد رضوان العتوم.