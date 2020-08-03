الرئيسية | محليات مرحلة جديدة لإعادة الأردنيين الأسبوع المقبل

وطنا اليوم--عمان:قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، الجمعة، إن "تنفيذ المرحلة السادسة من الرحلات الجوية لخطة إعادة للأردنيين من الخارج يبدأ الأسبوع المقبل".

وأضاف الفراية أن المرحلة الخامسة من رحلات جوية وبرية لإعادة الأردنيين متوقع إنهائها الأحد المقبل بوصول رحلة من فلسطين برا"، لافتا إلى "بدء المرحلة السادسة بعد هذه الرحلة مباشرة"، بحسب المملكة.

وأشار الفراية إلى أن "العدد الكلي للقادمين بعد وصول الرحلة المتوقع وصولها الأحد من الأراضي الفلسطينية حوالي 8700 شخص؛ 7700 شخص من رحلات جوية وحوالي ألف شخص برا".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عملت في المرحلة الخامسة على تفعيل منصة مخصصة لعملية العودة براً للأردنيين من دول الجوار وعبر المنافذ البرية والبحرية، وأعادت تفعيل منصة تسجيل مخصصة لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة جوا مجددا، لتمكين المواطنين في الخارج من التسجيل في أي وقت.

وبدأت مرحلة العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج في مرحلتها الجوية الخامسة والبرية الثالثة، من تاريخ 15 آب/أغسطس الحالي.

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