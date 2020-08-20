الهندي 70-75 % نسبة اشغال فنادق العقبة والبحر الميت

وطنا اليوم- قال السيد عبدالحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق في رده على سؤال لـ قناة المملكة حول وضع السياحة الداخلية في العقبة والبحر الميت ان نسبة اشغال الفنادق في مدينة العقبة بلغت 70% من طاقتها التشغيلية في حين بلغت نسبة الاشغال في فنادق البحر الميت من 70-75% .

واضاف الهندي ان عدم اشغال كامل الطاقة الاستيعابية في الفنادق يعود الى البروتوكول الموقع بين وزراة الصحة ووزارة السياحة وجمعية الفنادق من أجل المحافظة الوضع الصحي.

وأكد الهندي ان طلبات الحجز التي وصلت الى الفنادق اعلى من ذلك بكثير ولكن التزمت الفنادق بالبروتوكول الصحي لذلك التزمت الفنادق بهذه النسبة.

وتابع الهندي ان الاجراءات المتبعة في استقبال الضيوف تتم بمنتهى الحرص والدقة على السلامة العامة إذ يتم تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره من حيث فحص حراراة الضيف وتوزيع الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد بين موظف الاستقبال والضيف والحرص التام على السلامة العامة.

واستبعد الهندي حدوث اي ازدحام في صالات الطعام اذ يمنع تجمع اكثر من 8 اشخاص على الطاولة والتباعد بين الطاولات، كما يتم التاكيد على النظافة والاحتياطات الكاملة في المطاعم من حيث التغليف والنظافة.

وقال الهندي ان برك السباحة لا تستقبل اكثر من 50% من طاقتها الاستيعابية لتوفير اجواء آمنة ضمن البروتوكول الصحي.