محافظة : الإغلاق ليس هو الحل لمواجهة وباء كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال الوزير الأسبق والخبير في ملفي التعليمِ و الصحة الوبائية الدكتور عزمي محافظة إن الحظر الشامل ( الإغلاق) ليس هو الحل لمواجهة وباء كورونا في الأردن.
وأضاف محافظة الجمعة، ان أي حظر تجول ليوم واحد أو تقل مدته عن فترة حضانة الفيروس لا فائدة منه، مشيرا الى أن الحظر الشامل لمدة أسبوع سيكون مجديا، وهو ما لا يؤيده الوزير الأسبق
وأكد محافظة على وجوب التعايش مع فيروس كورونا في الأردن، واتباع طرق الوقاية، وتعريف من هم في خطر بسبب الفيروس.
وأشار محافظة الى أننا لا نستطيع القول ان الذي يحدث اليوم هو موجة ثانية من الفيروس، وان ما حدث في الأردن هو تسجيل إصابات جديدة نتيجة تسرب مصابين عبر المعابر الحدودية.
وحول قرار عودة الطلبة الى المدارس شدد محافظة على اتباع الاجراءات الوقائية لكي لا ينتشر الفيروس بين الطلبة، لافتا الى ان هنالك موازنة بين الخطورة التي سيتعرض لها الطلاب وفوائد العودة الى المدارس ويبدو أن الفوائد من العودة الى المدارس أكبر المخاطر الصحية.
وشدد المحافظة أن "التعليم عن بعد" ليس هو الحل، لأن الفيروس باق على الأقل لسنة او سنتين، وليس هنالك مناص سوى العودة الى الغرف الصفية.
وأشار المحافظة إلى المناهج في الاردن غير ملائمة للتعلم عن بعد، مؤكدا أن لا حاجة للقلق من عودة المدارس في الأردن.
ولفت محافظة الى أن الأردن يشهد حاليا انتشارا مجتمعيا لفيروس كورونا.