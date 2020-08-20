مسؤول ملف كورونا: عدد المخالطين للإصابات كبير جداَ

وطنا اليوم-عمان:مسؤول ملف كورونا عدنان اسحق، عدد المخالطين للإصابات ما زال كبيرا جدا، وفرق التقصي الوبائي ما زالت تعمل على رصد واخذ عينات من جميع المخالطين.

وقال اسحق: "وصلنا لمصدر إصابة جميع الحالات مجهولة مصدر العدوى التي سجلت سابقا ومستمرون بالتقصي عن الحالات الـ 4 المجهولة المسجلة اليوم"