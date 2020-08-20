 وطنا نيوز -مسؤول ملف كورونا: عدد المخالطين للإصابات كبير جداَ
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مسؤول ملف كورونا: عدد المخالطين للإصابات كبير جداَ
التاريخ : 28-08-2020 08:16:55 المشاهدات: 1863

وطنا اليوم-عمان:مسؤول ملف كورونا عدنان اسحق، عدد المخالطين للإصابات ما زال كبيرا جدا، وفرق التقصي الوبائي ما زالت تعمل على رصد واخذ عينات من جميع المخالطين.
وقال اسحق: "وصلنا لمصدر إصابة جميع الحالات مجهولة مصدر العدوى التي سجلت سابقا ومستمرون بالتقصي عن الحالات الـ 4 المجهولة المسجلة اليوم"
واشار 3 حالات تخضع للعناية الحثيثة وهي في حالة غير حرجة.


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