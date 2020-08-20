الرئيسية | محليات “الأشغال” تفتح طريق العدسية جزئيا وبشكل مؤقت

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق باسم وزارة الأشغال العامة و الإسكان عمر المحارمة عن فتح طريق العدسية-البحر الميت للسير القادم من منطقة الأغوار بإتجاه العاصمة عمان يوم غدٍ، وبشكل مؤقت، موضحا أنه سيتم فتح الإتجاه الثاني نهاية الأسبوع، حيث سيبقى السير من العاصمة باتجاه الأغوار عبر التحويلة الحالية.

وقال المحارمة أن الوزارة جهزت الموقع بكافة عناصر السلامة العامة، كما قامت بالتنسيق مع إدارة السير للتواجد بالموقع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وبين أن فتح الإتجاهين سيتم بشكل مؤقت لمدة شهر، ليتم بعدها إستكمال العمل وتنفيذ فرشيات الخلطة الاسفلتية وفتح الطريق بشكل نهائي.

وكان الطريق قد شهد انزلاقا كبيرا أواخر شهر نيسان الماضي بطول 400 متر، ما استلزم إغلاق الطريق وتحويل السير من وإلى منطقة الأغوار عبر قرية تركي.

وشهد موقع الانزلاق عمل ضخم تضمن إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار ومياه الينابيع المنتشرة بالمنطقة، وإجراء حفريات على اعماق وصلت إلى 35 متر وردمها بقواطع صخرية ضخمة لتعزيز بنية الطريق وضمان عدم تكرار الانزلاق مستقبلا.

وناشد المحارمة سالكي الطريق اتباع إرشادات وتنبيهات السلامة العامة والإلتزام بالتحذيرات الصادرة وتفهم حال الطريق خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الطريق سيكون دون خلطة اسفلتية لمدة ثلاثون يوما، داعيا إلى تفهم الوضع المؤقت الذي استلزمته طبيعة العمل.

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