 وطنا نيوز -68 اصابة جديدة بكورونا في الاردن
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68 اصابة جديدة بكورونا في الاردن
التاريخ : 28-08-2020 07:31:53 المشاهدات: 1186

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء ، الجمعة ، تسجيل 68 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبينت في الموجز اليومي الصادر بالتعاون مع وزارة الصحة ، ان الإصابات توزعت على النحو التالي :

- (62) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (56) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (52) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(4) حالات تحت الاستقصاء.
- (5) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.
- (6) حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و3 من فلسطين، و1 من الكويت).
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1869) حالة.
كما سجل اليوم (3) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.
- تمّ إجراء (9274) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (800446) فحصاً.


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