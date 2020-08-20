الرئيسية | محليات العضايلة: تكرار الحظر الشامل يعتمد على الحالة الوبائية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، إن الحكومة تعمل على تقييم الوضع الوبائي بشكل يومي، مشيرا إلى أن "الوضع الوبائي تحت السيطرة في الأردن".

وأضاف لـ "المملكة" أنه "لا يوجد حلول مثالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن "الحكومة تستعد لتنفيذ إجراءت جديدة قريبا لعزل أي منطقة أو مدينة ترتفع فيها عدد حالات الإصابة بكورونا".

وأوضح العضايلة أن "تكرار قرار حظر التجول الشامل يعتمد على الحالة الوبائية والسيطرة على الجائحة وعدم ظهور تظهر حالات جديدة أو بؤر جديدة".

وتابع أن "الأجهزة الامنية رصدت 950 مخالفة لمواطنين لم يلتزموا بأوامر الدفاع وأكثر من 200 مركبة في محافظي الزرقاء وعمان وباقي المحافظات بعد دخول الحظر الجزئي الساعة 11".

وأضاف أن "ما ورد من مديرية الأمن العام يشير إلى أن الالتزام كان ممتازا اليوم، لكن أغلب المخالفات ظهرت أمس".

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