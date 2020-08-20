الرئيسية | محليات إغلاق 69 منشأة مخالفة لأمر الدفاع رقم 11 في الزرقاء ومأدبا

وطنا اليوم-عمان:أغلقت الأجهزة الأمنية، 69 منشأة في الزرقاء ومأدبا لمخالفتها أمر الدفاع رقم 11، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتاديها بارتداء الكمامات.

محافظ مأدبا علي الماضي قال إنه "تم خلال هذا الأسبوع إغلاق 53 منشأة متنوعة لمخالفتهم أمر الدفاع 11، مثلما تم توجيه 150 إشعارا ومخالفة لمحال تجارية متنوعة لوجود نواقص ومخالفات لشروط الصحة والسلامة العامة".

وأضاف "تم إتلاف 120 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية"، مشيرا إلى "منح العديد من المحال فرصة لتصويب الأوضاع واستدراك النواقص".

لجنة الصحة والسلامة العامة وبالتنسيق مع رئيس قسم الاوبئة ومسؤول ملف كورونا يونس التلاوي في محافظة مأدبا، "عملوا على إغلاق سوق الجمعة والطيور حتى إشعار آخر"، وفق ماضي.

وأشار إلى "وقف جميع الفعاليات ومنع التجمعات بكافة أشكالها، وإرجاء الاجتماعات العامة بما فيها الدواوين والجمعيات وهيئات المجتمع المدني حتى إشعار آخر". وجاء هذه الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، أغلقت فرق مديرية الصناعة والتجارة والتموين في الزرقاء، بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظة، 16 منشأة، لـ "عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11".

وأوضح مدير المديرية، عماد البزور، أن تلك الإغلاقات جاءت أثناء جولات كوادر المديرية الرقابية والتفتيشية خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن كوادر المديرية قامت بمخالفة 35 شخصاً لم يتقيدوا بالتعليمات الصحية الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 والخاصة بارتداء الكمامة والقفازات لدى دخول المنشآت التجارية.

ودعا البزور، أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية الخاصة بالتباعد بينهم أثناء التسوق والحرص على ارتداء الكمامات والقفازات، مشيرا إلى أن كل من يخالف هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.

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