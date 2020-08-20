الرئيسية | محليات توقيف أصحاب 4 مزارع بمنطقة بيرين لمخالفتهم أمر الدفاع 11

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير قضاء بيرين في محافظة الزرقاء محمد الملكاوي، توقيف أصحاب اربع مزارع بمركز شرطة بيرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم للحاكم الإداري لمحافظة الزرقاء لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لاقامتهم حفلات زفاف حضرها أكثر من 20 شخصاً ومخالفة أمر الدفاع 11.

وقال مدير القضاء محمد الملكاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم توقيف أصحاب المزارع الأربع والقائمين على حفلات الزفاف، مشيرا الى ان اللجنة الأمنية في القضاء كثفت جولاتها ومتابعتها للمعلومات الواردة بهذا الخصوص، مثلما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال توقيع أصحاب مزارع على تعهدات بعدم السماح لأكثر من 20 شخصاً باستخدام المزرعة لأي سبب كان.

وأشار إلى صدور تعليمات وأنظمة جديدة مطلع العام الحالي 2020 ، تنص على ضرورة حصول المزارع على تراخيص من وزارة السياحة ووزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى مثل البلديات ومديرية الصحة، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالقانون وبالتعليمات الصحية الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

يشار إلى ان المزارع شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين بسبب إقفال صالات الأفراح، وهي تشكل بكثير من الأحيان خطورة على المتواجدين نظراً لوجود برك سباحة مكشوفة فيها، إضافة إلى ان العديد منها تقع داخل مناطق مأهولة بالسكان وباتت تشكل مصدر إزعاج للمجاورين لها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر