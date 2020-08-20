الرئيسية | محليات الحظر في عمان والزرقاء ينعش المبيت في مخيمات وادي رم

وطنا اليوم-عمان:أدى الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة على العاصمة عمان والزرقاء ويمتد 24 ساعة، إلى ارتفاع غير مسبوق على المبيت في المخيمات في وادي رم مقارنة بما مضى من نهاية الأسابيع في الأشهر الماضية.

الزائرين معظمهم من العاصمة عمان والزرقاء قالوا انهم فضلوا القدوم إلى وادي رم هربا من ضغوطات الحظر الذي دفع أعداد كبيرة منهم للتوجه إلى البتراء ووادي رم والعقبة.

محمود الزوايده صاحب مخيم قال إنه لم يشهد منذ أشهر هذا الطلب المتزايد وغير المسبوق على الحجوزات في مخيمات وادي رم الذي توافق مع عطلة نهاية الأسبوع والتي بالعاده يكون نسبة الاشغال فيها لا تتجاوز من 20 - 30%.

وأضاف الزوايدة ان قرار وزارة السياحة القاضي بالعمل بالحد الأدنى من السعة التشغيلية وهي 50% من السعة الإجمالي للمخيمات أسهم في رفع نسبة الإشغال ليلة أمس إلى 100%

وأشار الزوايده إلى أنه تلقى عشرات الاتصالات ومثلهم حضروا إلى المخيم للبحث عن غرف للمبيت إلا أنه لم يستطع تلبيتها.

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