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ضبط 747 شخصاً و185 مركبة خالفوا الحظر منذ مساء الخميس
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة 11 من مساء يوم امس ، تمكنت من ضبط 747 شخصاً خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات ، كما وجرى ضبط 185 مركبة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كافة الاشخاص والمركبات .
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