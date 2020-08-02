الرئيسية | محليات ضبط 747 شخصاً و185 مركبة خالفوا الحظر منذ مساء الخميس

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة 11 من مساء يوم امس ، تمكنت من ضبط 747 شخصاً خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات ، كما وجرى ضبط 185 مركبة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كافة الاشخاص والمركبات .

واكد الناطق الاعلامي انه فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة التجمعات واقامة الحفلات والمناسبات فقد تعاملت مختلف مديريات الشرطة في المملكة مع 14 حفلاً ومناسبة جرى منعها وايقافها جميعاً وضبط اصحابها ومنظميها واعداد من المشاركين بها وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

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