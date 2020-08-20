الرئيسية | محليات وزير الصحة: الأردن على مفترق طرق بمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الجمعة، أن الأردن على مفترق طرق بعد ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الحكومة لن تتبع سياسة مناعة القطيع.

وأضاف جابر، خلال استضافته عبر برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر شاشة التلفزيون الاردني، أن الحكومة تعهدت بعدم العودة الى الحظر الشامل بسبب اثاره الاقتصادية الكبيرة، منوها ان اثر الحظر الشامل ليوم الجمعة الاقتصادي قليل غير ان الأثر النفسي كبير.

وأشار الى وجود بعض الثغرات في المعابر، لافتا الى ان الحكومة تتعلم من التجربة.

ونوه الى ان عدم تسجيل اصابات كورونا محلية لفترة طويلة جعل الكثير من المواطنين يشكك بالإصابات الجديدة المتزايدة لفيروس كورونا.

ولفت الى أن تقارير من عديد الدول تفيد بانخفاض الاعمار التي تتأثر بالفيروس المستجد، مؤكدا ان طبيعة انتشار المرض سريع بشكل كبير.

وأضاف، ان حالة نقلت عدوى كورونا الى 32 شخصا في مؤسسة اقتصادية، مضيفا أن الاستحقاقات القادمة قد تصعب الوصولإالى صفر اصابات.

وعن اللقاح الاماراتي، قال الوزير جابر، إن الاردن دخل في المرحلة الثالثة من تطوير المطعوم بطلب من دولة الامارات عبر 500 شخص، مؤكدا ان المطعوم آمن.

وشدد على ان الوزارة لن تعط المواطنين أي مطعوم يلحق بهم الضرر، معتبرا ان سبب تأخير تطوير لقاح كورونا عالميا التجارب على عدد كبير من الاشخاص.

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