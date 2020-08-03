الرئيسية | محليات أكثر من ألف مخالط لـ 28 مصابا بالفيروس في عمّان الخميس

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان إسحق، إن عدد المخالطين للإصابات المسجلة محليا بفيروس كورونا المستجد في عمّان الخميس، يفوق الألف مخالط.

ووفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن عمّان سجلت الخميس، 28 إصابة بالفيروس.

إسحق قال إن "مخالطي الإصابات المسجلة في عمّان اليوم الـ 28، يصل إلى أكثر من ألف مخالط ".

وأوضح أن 70 فريق تقص وبائي يعمل في عمّان على مدار الساعة، وذلك لسحب عينات من مخالطي المصابين بالفيروس.

"فرق التقصي الوبائي تتمكن بسهولة من الوصول إلى المخالطين خلال فترة حظر التجول الشامل. وتتمكن من أخذ العينات المطلوبة في وقت قياسي وأسرع مقارنة مع الأيام التي لا يكون فيها حظر تجول شامل"، وفق إسحق.

وأشار إلى "زيادة عدد المشاركين في فرق التقصي الوبائي، حتى يتم أخذ العينات من كافة المخالطين من الإصابات التي سجلت اليوم".

"عدد المخالطين للمصابين كبير، وهذا يتطلب جهد وعمل كبير من قبل فرق التقصي الوبائي"، بحسب إسحق.

وقال إن وزارة الصحة رفعت الطاقة الاستيعابية لمختبراتها لفحص عينات الكشف عن فيروس كورونا إلى 15 ألف عينة يوميا، مقارنة مع 300 عينة مع بدء الجائحة.

إسحق ذكر أن وزارة الصحة اعتمدت عدة مختبرات خاصة "حتى يتم فحص أكبر عدد من العينات التي تسحب للمخالطين أو تلك العشوائية".

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