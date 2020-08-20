صور/ تفاصيل لوطنا اليوم حول عقد قران فتاتين في كوفي شوب بعمان والامن يتابع.

وطنا اليوم - أكد مصدر أمني أن الأمن يجري التحري والتقصي اللازم عن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد قران فتاتين في أحد المقاهي”.

وبحسب ما يتم تداوله فإن الحادثة وقعت في مقهى بعمان، لكن المصدر نفسه قال “لا يوجد أية معلومات حتى اللحظة عن هذا المقطع، فيما يجري التحري والتقصي عن الفيديو والأشخاص الذين ظهروا فيه”، مؤكدًا أنه في “حال ثبت تصوير المقطع في الأردن وتم ضبط الفتيات، فإن الأجهزة الأمنية ستُصدر بيانًا صحفيًا حول تفاصيل الحادثة واتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص المعنيين”.

فيما التفاصيل التي توصلت إليها وطنا اليوم بأنه و بعد انتشار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه فتاتين تقومان “بتلبيس الخواتم”، وتقومان بتبادل القبل الحميمة بشكل جريء أمام عدد من الحاضرات اللواتي صفقن لهن، واللواتي يبدو أنهن صديقات لهن.

والغريب أن إحدى تلك الفتاتين هي من قامت بنشر الفيديو عبر حسابها في سناب شات مع تعليق “يا عمري” دون اكتراث للعادات والتقاليد ومشاعر الشعب الأردني

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو فيما كشف البعض أن الفتاة ذات الشعر القصير تُدعى “هبة” وتستخدم لنفسها اسم “بهاء”، وأكد آخرو أن الفيديو تم تسليمه للأمن الأردني من أجل البحث عن الفتاتين ومحاكمتهما كون ما تقومان به مخالف للقوانين الأردنية والعادات والتقاليد في البلاد.

ومن أبرز التعليقات على الفيديو: “زواج فتاتين مثليتين في احد المقاهي في شارع الجامعة، هذه هي الحرية التي ينادون بها، وهذا هو حقوق الإنسان بوجهة نظرهم، لذلك تجدهم يحاربون الفضيلة بحجة أنها رجعية، لعنكم الله في الدنيا والآخرة”.

وقال آخر: “أنباء عن إقامة حفل زواج فتاتين مثليتين في أحد المقاهي في شارع الجامعة وبحضور كبير جدا من المدعويين أين الأجهزة الأمنية عنهم هذه هي الحرية التي ينادون بها لعنكم الله في الدنيا والآخرة. وتعتذر وطنا اليوم عن نشر الصور كاملة او الفيديو للمهنية الإعلامية والاخلاقية.