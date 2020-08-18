دائرة رابعة عمان تركيبة عشائرية ومناطقيه وتحركات محدودة للعمل الاسلامي

وطنا اليوم - محرر الشؤون البرلمانية: لاتزال قوائم الدائرة الرابعة غير واضحة المعالم حيث يجتهد المرشحين لغاية اللحظة في اجتماعات مكوكية لانتقاء أعضاء قوائهم فيما خصص لدائرة عمان الرابعة ( ٤) مقاعد نيابية وهي الدائرة الأقل من حيث عدد المقاعد في العاصمة عمان، وهو الامر الذي يعتبره أهل الدائرة غير منصف ويطالبون برفع عدد مقاعد منطقتهم الانتخابية الى( ٥) مقاعد على اقل تقدير.

وتشمل رابعة عمان مناطق القويسمة وأبو علندا والمقابلين وأم قصير وسحاب والطيبة والخشافية ونزهة سحاب والصوامع والسوق المركزي وجاوا والجويدة والعلكومية ومنطقة الإذاعة والتلفزيون والحزام الدائري، كما تضم ايضا منطقة مخيم الطالبية (زيزيا).

الخارطة الانتخابية في رابعة عمان معقدة للغاية، فالدائرة فيها من التجمعات ذات التركيبة العشائرية بعيدة نوعا ما عن الحزبية ، فهي تضم تجمعات عشائر سحاب وعشائر بلقاوية عمان وايضاً عشائر بئر السبع وعشائر جبل الخليل، اذ تعتبر التجمعات العشائرية تلك هي الابرز في فسيفساء الدائرة الانتخابية الرابعة، حتى ان حزب جبهة العمل الاسلامي الناشط في رابعة عمان وعند تشكيل كتلته لا يبتعد كثيراً في طرح اسماء تتبع تلك التجمعات السكانية والعشائر.

وفي دراسة سابقة يمكن القياس عليها، نشرت في الانتخابات البرلمانية السابقة 2016 للأستاذ اسعد العزام حول ارقام العاصمة الدائرة الرابعة حيث كان آنذاك عدد الناخبين فيها (253879 ) ناخبا وناخبة وخصص لها (4) مقاعد نيابية للمسلمين. وبهذا كان نصيب كل ( 63500 ) ناخب مقعد نيابي واحد.

وإذا ما إفترضنا بأن 50% من الناخبين فقط شاركون في الإنتخابات فإن وزن المقعد النيابي في هذه الدائرة كان انذاك (31800 ) صوتا.