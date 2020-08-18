 وطنا نيوز -جبهة العمل الاسلامي تعلن موقفها من المشاركة في الانتخابات الاسبوع القادم
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جبهة العمل الاسلامي تعلن موقفها من المشاركة في الانتخابات الاسبوع القادم
التاريخ : 27-08-2020 10:16:23 المشاهدات: 2037

وطنا اليوم - يُعلن حزب جبهة العمل الإسلامي موقفه النهائي من الانتخابات البرلمانية المُقبلة الأسبوع المُقبل وفي بداية شهر أيلول.

حيث من المتوقع ان يقرر الحزب بعد إجراء كل المشاورات اللازمة موقفه من الانتخابات سواء بالمشاركة فيها أو مُقاطعتها الأسبوع المُقبل.

 وتميل كفّة الميزان حتى الآن إلى المُشاركة في الانتخابات مع وجود جناح في الحزب يدعو إلى مُقاطعتها بنفس الوقت.

 ويُفترض أنّ مُشاورات مكثّفة جرت في هذا السياق.

 كما يُفترض بأن الحزب سيتّخذ قراره بشأن أولويّاته التكتيكيّة إذا شارك في الانتخابات وعلى رأسها هويّة الدوائر الانتخابيّة التي سيُنافس فيها الحزب وهويّة المرشّحين الذين سيعتمد عليهم


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