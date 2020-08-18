الرئيسية | محليات الحظر يرفع إشغال فنادق البحر الميت إلى 75%

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس جمعية الفنادق الاردنية عبد الحكيم الهندي، وصول ارتفاع نسبة الإشغال في فنادق البحر الميت إلى 75% خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس حتى صباح الأحد.

ورأى الهندي أن ارتفاع نسبة إشغال فنادق البحر الميت، إلى إعلان الحكومة فرض حظر تجول شامل في محافظتي العاصمة والزرقاء يوم الجمعة، بحسب تلفزيون المملكة.

وقال الهندي إن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت لا تتجاوز 35% خلال أيام الأسبوع المغايرة لنهاية الأسبوع.

وتوجد 10 فنادق في البحر الميت، جاهزة لاستقبال النزلاء بها، وفق الهندي الذي أشار إلى أن الحركة السياحية في البحر الميت تشهد نشاطا متزايدا.

وبين أن المشاكل التي تواجه فنادق البحر الميت، تشمل انحسار مياه البحر بشكل سنوي ما يكبد الفنادق أعباءً مالية جديدة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، الأمر الذي دعا الفنادق لبدء إنشاء محطات طاقة شمسية للتخفيف من التكلفة المالية.

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