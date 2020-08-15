الحواتمة :سأتابع ملف مطلقي العيارات النارية شخصياَ

وطنا اليوم-عمان:اعلن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة عن تخصيص رقم خاص عبر تطبيق واس اب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية والتجمعات المخالفة ، مشيرا الى انه سيتابع هذا الملف شخصيا.

جاء ذلك عبر منشور للحواتمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الخميس ، وتاليا نصه :

الأخوة والأخوات...

تم الأخذ باقتراحاتكم بخصوص ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتجمعات المخالفة لأمر الدفاع (11)، وبناء عليه سيصار إلى اتخاذ اجراءات فورية لتعزيز التعامل مع هذه التجاوزات حفاظاً على أمن مجتمعنا وسلامة أفراده.

كما وتم تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق الواتس آب، للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية والتجمعات المخالفة، على أن يقوم المبلغين بإرسال معلومات وافية تسهل الوصول إلى مكان ارتكاب الفعل أو مرتكبه، مثل: الموقع، مواد مصورة، معلومات تعريفية.

سيتم التعامل مع الشخص المرسل بسرية تامة، لن يتم الإفصاح عن رقم هاتفه، أو اسمه، وسيتم متابعة الإجراءات المتخذة من قبلي وبإشرافي شخصياً، وسنحرص تماماً على تطبيق القانون بحزم وعدل ونزاهة، وبدون تمييز.

ندعو لاستمرار التعاون وتمتين الشراكة بين مديرية الأمن العام والمواطنين للقضاء على جميع الظواهر السلبية، فأمن وطننا مسؤوليتنا جميعاً، كلٌ من موقعه.