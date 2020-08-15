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الحواتمة :سأتابع ملف مطلقي العيارات النارية شخصياَ
وطنا اليوم-عمان:اعلن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة عن تخصيص رقم خاص عبر تطبيق واس اب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية والتجمعات المخالفة ، مشيرا الى انه سيتابع هذا الملف شخصيا.
الأخوة والأخوات...
تم الأخذ باقتراحاتكم بخصوص ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتجمعات المخالفة لأمر الدفاع (11)، وبناء عليه سيصار إلى اتخاذ اجراءات فورية لتعزيز التعامل مع هذه التجاوزات حفاظاً على أمن مجتمعنا وسلامة أفراده.
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