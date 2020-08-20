وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في الأردن بينها 39 حالة محلية.

وقالت الصحة في الموجز الاعلامي اليومي لكورونا، إن ساعات تبدا حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، وتستمرّ لمدّة (24) ساعة، علماً بأنّ التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

وتاليا تفاصيل الحالات:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (45) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (39) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (28) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (23) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء.

- (10) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

- حالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق.

- (6) حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة و2 من الإمارات).

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1801) حالة.

- سُجّلت (9) حالات شفاء هذا اليوم، (5) في مستشفى الأمير حمزة، و(4) في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت.

- تمّ إجراء (13950) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (791172) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- تبدأ ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، وتستمرّ لمدّة (24) ساعة، علماً بأنّ التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بشكل غير مسبوق، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).