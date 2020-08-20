الرئيسية | محليات موجة حر "شديدة" من الجزيرة العربية تقترب من الأردن

وطنا اليوم-عمان:تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا يوم الجمعة بسبب اندفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام والمملكة، حيث يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، وترتفع درجات الحرارة ليلاً لتصبح معتدلة إلى دافئة.

اشتداد الأجواء الحارة يومي السبت و الأحد وبداية التأثير الفعلي للموجة الحارة

مع تعمق الكتلة الهوائية الحارة في بلاد الشام، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يومي السبت و الأحد، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 6 درجات مئوية، ويسود طقس حار في عموم المناطق، شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسجل المرتفعات الجبلية حرارات في أواخر الثلاثينات مئوية بينما تكون الحرارة اربعينية في باقي المناطق.

وترتفع درجات الحرارة ليلاً, ليصبح الطقس دافئا في العديد من المناطق مع تدنٍ واضح في نسب الرطوبة السطحية.

هذا، وتشير أخر التحديثات الجوية إلى استمرار تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية الحارة و الموجة الحارة لعدة أيام بشدة متفاوتة من يوم لآخر.

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