انهاء الحجر على العاملين بجابر

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وطنا اليوم-عمان:اكد محافظ اربد رضوان العتوم انهاء الحجر على العاملين بمركز حدود جابر.

وبين العتوم ان وزير الصحة اوعز الخميس برفع الحجر الفندقي عن 135 شخصا من العاملين بمعبر جابر الحدودي، بحسب تلفزيون المملكة.

وجاء إنهاء الحجر بعد إجراء الفحوصات والتأكد من سلبية العينات.

يذكر ان الحكومة كانت قد قررت إعادة النظر بإنهاء حجر العاملين بجابر بعد ثبوت وجود إصابة بين احدهم.

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