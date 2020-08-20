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سيف يعمم : تعقيم وسائط النقل المدرسي يومياَ
وطنا اليوم-عمان:عمم وزير النقل خالد وليد سيف ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد على كافة المدارس الخاصة وشركات النقل المدرسي للعمل على تجهيز وسائط النقل المدرسي المسجلة لدى هيئة تنظيم النقل البري وبما يضمن تحقيق شروط السلامة العامة ومراعاة توفير التباعد الجسدي بين الطلاب عند تحميلهم في هذه الوسائط مما يتطلب توفير وتجهيز وسائط النقل لأبنائنا الطلبة من منازلهم إلى المدارس واثنــاء العودة.
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