الرئيسية | محليات الحواتمة : مضاعفة الانتشار الامني ومراقبة كافة اشكال التجمعات والاحتفالات

وطنا اليوم-عمان:اكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على مباشرة المديرية بكافة تشكيلاتها بمضاعفة واعادة توزيع قواتها في كافة الاماكن والمرافق العامة والاسواق لضبط كافة المخالفات المرتبطة بتهديد السلامة العامة ومخالفة اوامر الدفاع ، في ظل ما تشهده المملكة من تزايد في اعداد الاصابة بفيروس كورونا .

واشار الحواتمة خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً امنياً في مديرية الأمن العام، بحضور مساعديه وعدد من كبار الضباط الى ضرورة الحزم وعدم التهاون في اتخاذ كافة الاجراءات الحازمة بحق كل من يخالف اوامر الدفاع ويهدد سلامة المجتمع واحالته للقضاء وللحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحقه .

وشدد مدير الامن العام ، على ضرورة العمل على منع الاحتفالات واقامة المناسبات الاجتماعية والتجمعات بكافة اشكالها واعتبارها اولوية ومتابعة اية معلومات ترد حيالها ، والعمل بشكل فوري وحازم وعاجل لمنع اقامتها وفضها واحالة اصحابها ومن يشارك بها الى القضاء والحكام الاداريين .

مؤكداً اننا عاقدون العزم على اكمال ما بدأناه لمواجهة هذا الوباء وحماية مجتمعنا منه ومن تبعاته الصحية الخطيرة التي تهدد كل بيت اردني وسخرنا لتلك الغاية كافة امكاناتنا وقدراتنا ولن نتراجع او نتردد باتخاذ ما يمليه علينا واجبنا الوطني .

وقال اللواء الركن الحواتمة إن رجال الامن العام وفي مختلف التشكيلات والادارات والوحدات بذلوا جهوداً مضنية خلال الاشهر الماضية خلال تعاملهم مع هذا الوباء وكانت محل تقدير واحترام الجميع وهم مصرون على متابعة تقديم كل ما من شأنه حماية الاردن والحفاظ على صحة ابنائه وتحت اي ظرف كان .

منوهاً بأن ضرورة الاستمرار بالعمل والنهج التشاركي التكاملي مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة ، ومساندة عملهم ومراقبة تنفيذ ما يصدر من قرارات حكومية في هذا الشأن دون أي تهاون أو تقصير .

وأكد الحواتمة على ضرورة ايلاء حماية مرتبات الأمن العام أينما كانوا جل الاهتمام ، موجهاً القادة والمديرين إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية لحمايتهم اثناء ادائهم لواجباتهم.

واهاب مدير الامن العام بالجميع الالتزام واخذ كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من اوامر وتعليمات على محمل الجد وعلى غاية من الاهمية لان الالتزام والتعاون من المواطن في ظل هذه الظروف والعمل سوياً هي اساس نجاحنا في تجاوز هذا الوباء الذي يهدد سلامة وصحة مجتمعنا .

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