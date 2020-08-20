الرئيسية | محليات بيان من مستشفى الجامعة الأردنية حول إصابتي كورونا

وطنا اليوم-عمان:إشارةً للخبر الذي تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخباريّة الإلكترونية يوم الخميس الموافق الموافق 27/8/2020، والذي يحمل عنوان "مصدر طبي: إصابتان جديدتان بفايروس كورونا لممرضة ومريضة في مستشفى الجامعة الأردنية." فإنه وعملاً بحق الرد توضح إدارة المستشفى النقاط التالية:

بدايةً فإنّ المستشفى سجل مساء أمس إصابة لأحد كوادره العاملة، علماً بأن المصابة كانت في إجازة وبعد عودتها للعمل ظهرت عليها عدة أعراض، الأمر الذي دفعها لمراجعة طوارئ المستشفى لإجراء فحص (PCR)، وكانت نتيجته إيجابية، وتم التعامل معها حسب البروتوكول المعمول به لدى وزارة الصحة، علماً بأنّه يتم التقصي عن مصدر العدوى من قبل الجهات المختصة.

وفيما يخص المريضة فحوى الخبر، فقد راجع طوارئ المستشفى مريضة كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، تم إجراء فحص (PCR) لها وظهرت نتيجته إيجابية، وفور تشخيصها يوم الثلاثاء خاطب المستشفى وزارة الصحة والتي قامت بدورها بتحويل المريضة إلى مستشفى الامير حمزة ليتم معالجتها هناك.

وتُبيّن إدارة المستشفى بأنه وكإجراء احترازي تم تعقيم كافة مرافق المستشفى، مؤكدين على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ضرورة تحري الدقة والالتزام بالحياديّة، وعدم نشر كل ما من شأنه بث الرعب والخوف لدى مرتادي المستشفى.

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