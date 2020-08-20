الرئيسية | محليات خروج اعداد من المواطنيين من العاصمة والزرقاء هربا من الحظر الشامل

وطنا اليوم-عمان:تشهد الطرق الخارجية المحيطة بمدينتي (العاصمة والزرقاء) اكتظاظا بالمركبات اليوم، بعد ان قرر عمانيون وزرقاويون مغادرة مدنهم هربا من الحظر الشامل وقضاء يوم غدا الجمعة بين الاهل والاقارب او بالتنزه من خلال السياحة المحلية .

ويشكل الحظر الشامل حالة من الرفض لدى العديد من الاردنيين، بل ينتابهم رغبة بالحركة عندما تفرض الحكومة قرارا بالحظر الشامل ضمن سلسلة أجراءات للحد من أنتشار أزمة كورونا.

وكانت الحكومة قررت أمس فرض الحظر الشامل على مدينتي (عمان والزرقاء) الذي يصل عدد سكانهما نحو 7 مليون نسمة.

رجل الاعمال خالد محمدية حزم بعض امتعته وقرر التوجه الى مدينة اربد لزيارة انسباؤه وبعض أقاربه، لافتا الى انه يعتزم زيارة بيت انسباؤه وأقاربه منذ اسابيع وتحديدا قبل بدء العام الدراسي، لكن قرار الحظر الشامل حفز أسرته الى الاقامة مدة يومي( الخميس والجمعة)في عروس الشمال.

واضاف ان جميع أفراد أسرته يشعرون بالامتعاظ من قرارات الحظر الشابقة التي شهدتها مختلف محافظات المملكة بسبب أزمة كورونا، موضحا انه قرر قضاء فترة الحظر في مدينة اربد حتى لا يعود لاسرته هذا الشعور .

وفي الوقت ذاته يقول الطالب الجامعي في كلية الحقوق (قيس المعاقبة) ان عائلته لن تذهب الى مدينة الكرك كعادتهم في نهاية الاسبوع، وذلك التزاما منهم بالحظر، لافتا الى ان هذا الموضوع كان محور نقاش أسرته ليلة أمس، الا ان والده قرر عدم الذهاب والبقاء في عمان، حتى لا نواجه اتهامات كغيرنا بأننا غادرنا عمان هربا من الحظر الشامل، وليس حبا بلقاء الاهل والاقارب.

فيما قرر صلاح الجمال الذهاب الى مزرعته في مدينة السلط لمدة يومين متواصلين والعودة مساء السبت، لقضاء وقت ممتعا مع العائلة أولا، ومن ثم هربا من الحظر الشامل الذي يحد من حريته وحرية أسرته على حد سواء.

وقال انه اعتاد اداء الصلاة في المسجد في موعدها، لكن وجوده في عمان التي ستشهد حظرا شاملا سيمنعه من مغادرة المنزل، ولهذا فأن الحظر الشامل سيكون بمثابة فرصة لاداء الصلاوات في المساجد القريبة من مزرعته.

وقالت مصدر ان البحث الجنائي يضع خططا أمنية في مثل تلك الحالات لمنع ارتكاب جرائم السرقات المنازل او خرق الحظر الشامل، متوقعا رغبة البعض بترك منزله، وقضاء يوم الحظر الشامل في زيارة محافظات أخرى لم يشملها قرار الحظر.

وطالب المصدر كل من يقرر مغادرة منزله، عدم الاحتفاظ بأشياء ثمينة داخ المنزل والتأكد من أغلاق مداخل المنزل بأحكام وترك احد مرافق المنزل مضاء .

ونوه المصدر الامني ان الدوريات الالية والراجلة لدى البحث الجنائي تقوم بالتجوال في مختلف المناطق وتحديدا السكنية والتجارية.

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