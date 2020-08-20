الرئيسية | محليات نابلس تستعد لنقل رفات شهيد أردني لمقبرة بيتا

وطنا اليوم-عمان:تجري الاستعدادات في بلدة بيتا في محافظة نابلس الفلسطينية، لنقل قبر الشهيد الجندي الاردني المجهول اليوم الخميس؛ وذلك بعد اكتشاف مكانه الأسبوع الماضي.

وستشارك فعاليات رسمية فلسطينية وشعبية ومندوبون من السفارة الاردنية في رام الله في مراسم نقل الشهيد والصلاة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة شهداء بيتا التي تبعد 3 كيلو متر عن مكانه الحالي.

وسيقوم فريق طبي بأخذ عينة من رفات الشهيد لإجراء فحص DNA ومطابقته مع فحوصات DNA تحتفظ بها القوات المسلحة الاردنية لاقارب جنود اردنيين مفقودين من حرب حزيران 67 لتحديد هوية الشهيد.

ويذكر ان ناشطين من ابناء البلدة بدأوا منذ أيام تزيين الطريق الذي سيمر به موكب الشهيد ومكان حفل التأبين بالاعلام الاردنية والفلسطينية وصور جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفور له الملك الحسين واليافطات التي تشيد بتضحيات الجيش العربي على ارض فلسطين والعلاقة الاخوية ووحدة الدم والمصير بين الشعبين العربيين الشقيقين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر