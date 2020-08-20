وطنا نيوز -"حماية الصحفيين" يدعو للإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج

وطنا اليوم - دعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير الزميل عماد حجاج، والذي تم احتجازه أمس.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان له اليوم الجهات المعنية بضرورة الإفراج عن الزميل حجاج، مؤكدا أن التوقيف عقوبة مسبقة.

وفي التفاصيل قال "حماية الصحفيين" إنه تلقى أمس اتصالا من زوجة الزميل حجاج أفادت خلاله أن الزميل قد تعرض للاحتجاز من قبل دورية شرطة على طريق الغور أثناء عودتهما إلى عمان، وأنه تم نقله إلى شرطة وسط عمان.

وأكد "حماية الصحفيين" أنه قد تواصل مع وزيري الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، حيث بين وزير الداخلية أن الزميل حجاج بحقه شكوى في وحدة الجرائم الإلكترونية.

وتابع حماية الصحفيين "تواصلت الجهود لتأمين الإفراج عن الزميل حجاج، إلا أنه قد تم التحفظ عليه في وحدة الجرائم الإلكترونية لحين عرضه اليوم على المدعي العام".

وقال "حماية الصحفيين" إنه من المفترض أن يعرض اليوم الزميل حجاج على المدعي العام، مشددا على أن التقاضي واللجوء للمحاكم حق للجميع، إلا أن التوقيف والاحتجاز انتهاك وعقوبة مسبقة وسالبة للحريات.