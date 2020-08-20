الرئيسية | محليات تسجيل إصابة كورونا جديدة في إربد

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر طبي الخميس، انه تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربد، وفق ما نقلت المملكة.

ونقلت إذاعة "حسنى" عن مصدر، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مستشفى الجامعة الأردنية لممرضة ومريضة، اليوم الخميس.

وقال المصدر إن الممرضة تعمل في الطابق الثالث، والمريضة دخلت قسم الطوارئ وأجري لها الفحص و ثبتت إصابتها.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ البلقاء نايف الهدايات، الأربعاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، منها 7 في مخيم البقعة، وحالتين خارج المخيم، ليرتفع مجموع الاصابات التي سجلت منذ مساء امس الى 12 اصابات محلية.

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