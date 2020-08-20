الرئيسية | محليات توجيه برفع الطاقة الاستيعابية لكافة مستشفيات الخدمات الطبية

وطنا اليوم-عمان:وجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مديرية الخدمات الطبية الملكية برفع القدرة الاستيعابية للمستشفى الميداني العسكري/ في منطقة عزل البحر الميت إلى 400 سرير منفصل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لجميع المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية من غرف العزل والعناية المركزة بالإضافة إلى زيادة فرق الاستقصاء الوبائي، في ظل ارتفاع الإصابات الناتجة عن الفيروس.

وفي ذات السياق عملت الكوادر الطبية التابعة للمديرية على سحب 2500 عينة فحص في منطقة سحاب والعاملين في 40 مصنع و3 بنوك بالإضافة إلى عينات من إدارة المنطقة الحرة، وذلك ضمن جهود الخدمات الطبية الملكية التي تبذلها في مكافحة الجائحة.

ويعتبر المستشفى الميداني العسكري الوحيد المتواجد حالياً في منطقة العزل وبإدارة كاملة من قبل طواقم الخدمات الطبية الملكية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، إذ يقدّم كافة الخدمات الطبية والعلاجية ضمن منطقة المسؤولية.

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