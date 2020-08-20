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توجيه برفع الطاقة الاستيعابية لكافة مستشفيات الخدمات الطبية
وطنا اليوم-عمان:وجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مديرية الخدمات الطبية الملكية برفع القدرة الاستيعابية للمستشفى الميداني العسكري/ في منطقة عزل البحر الميت إلى 400 سرير منفصل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لجميع المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية من غرف العزل والعناية المركزة بالإضافة إلى زيادة فرق الاستقصاء الوبائي، في ظل ارتفاع الإصابات الناتجة عن الفيروس.
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