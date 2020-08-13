الداوود وأسلوب الإستعلاء الذي جانب العرف والعاده لأصحاب المعالي والسعاده

وطنا اليوم - لاتزال قضية الاستفزاز التي اتبعها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود خلال المؤتمر الصحفي حين خرج عن سياق العرف والعاده لأصحاب المعالي والسعاده، باسلوب مخاطبته احد صحفي قناة فضائية أردنية باسلوب استعلائي خارج عن السياق حين وجه الصحفي سؤالا حول إجراءات الحكومة تجاه من لايلتزم بلبس الكمامة في الدوائر الرسمية، ليقابله الوزير دون أدنى درجات الدبلوماسية بأن يلبس كمامته ولا يضعها على رقبته قبل أن يوجه سؤاله.

وهنا خرج الوزير المثير سامي الداوود عن المألوف ليس فقط في دبلوماسية الحديث من صحفي وانما في كيفية استخدام لغة الخطاب في استيعاب شخص يقف امامه، مما آثار الشارع و عصفت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستهجن وبين منتقد لأسلوب الوزير الفض والذي كان ينم عن استعلاء واضح جانب العرف والعاده في خطاب الدبلوماسية.

حيث لاتزال مواقع التواصل واروقة الصحافة تتناقل اسلوب الداوود متسائلة اذا كان اسلوب الخطاب مع صحفي يقف امام الداوود جاء بهذه الطريقة فكيف سيكون اسلوب الخطاب مع الشارع، وضع الداوود نفسه في جدل جديد مرة أخرى أعاد الشارع ليفتح ملفات سابقه أثارت الجدل أيضا تتعلق بمصداقية التعيينات في المناصب القيادية ونقاشات آثارها الداوود على شاشات التلفاز وضعه في موقف الصدام مع الشارع الذي يراقب كل شارده و وارده، فيما هذه المرة كانت التعليقات من العيار الثقيل بعد الأسلوب الاستعلائي الذي اتبعه وزير في موقع الداوود حين خاطب احد أطراف الاشتباك الاعلامي في ازمة كورونا وهي السلطة الرابعه.