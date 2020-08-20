ابوزيد للجزيرة من غير المتوقع حدوث صدام عسكري تركي يوناني شرق المتوسط

وطنا اليوم - في لقائه مع قناة الجزيرة قال الكاتب والمحلل نضال ابوزيد ان الواقع الجيوستراتيجي لمنطقة شرق البحر المتوسط والتي تكتسب أهميتها من اقترانها بثلاث قارات هي اسيا وأفريقيا وأوروبا ونتيجة للجهود التركية التي برزت مؤخرا في التنقب عن الغاز والنفط قبال جزيرة كريت اليونانية خلق حالة من التنافس بين الدول المطله على المياه الدافئة في محاولة لمنع تركيا من الاستفراد بالموارد الطبيعية من ناحية ومحاولة تحجيم الدور التركي الذي بدأ يفرض نفسه بقوة في الفضاء البحري شبه المغلق شرق المتوسط.

وفي معرض رد ابوزيد على سؤال لمذيع الجزيرة احمد طه حول إمكانيات حدوث صدام عسكري تركي يوناني على خلفية المناورات المشتركة التي تجري حاليا قبالة جزيرة كريت بمشاركة كلا من اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، أجاب ابوزيد انه من غير المتوقع حدوث اشتباك يصل لمستوى الصدام العسكري بين الأطراف التي تنتشر شرق المتوسط لأسباب كثيرة على راسها دخول ألمانيا على خط التهدئه التركية اليونانية إضافة إلى أن المناورات التي أعلنت عنها اليونان لا تهدف بالأساس إلى تصعيد عسكري بقدر ماهي محاولة دفع تركيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلت تتعلق بالسياده البحرية وترسيم الحدود المائية خاصة في ظل الزخم العسكري التي تحاول اليونان حشده لفرض واقع جيوستراتيحي جديد على المنطقة شرق المياه الدافئة من المتوسط.