الرئيسية | محليات محافظ البلقاء يكشف تفاصيل إصابات البقعة وعين الباشا

وطنا اليوم-عمان:كشف محافظ البلقاء، نايف الهدايات، مساء الأربعاء، تفاصيل تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، في منطقتي عين الباشا ومخيم البقعة.

وقال الهدايات إن 7 إصابات من المسجلة، كانت في مخيم البقعة، واثنتين في عين الباشا.

وأضاف أن إصابات البقعة، كانت في منطقة القدس، فيما سيتم حجر منزل المصابين وهم من عائلة واحدة، والحجر على الشارع بأكمله الذي يقطنون فيه.

أما بشأن إصابات عين الباشا، فتوزعت في حي قتيبة داخل مدينة عين الباشا، وهي إصابة مخالطة للسيدة التي أعلن عن إصابتها الثلاثاء في عين الباشا، وتقطن في المنزل ذاته، فيما تم تشديد إجراءات الحجر على المنزل ذاته، وفقا لهدايات.

وأوضح هدايات، أن الإصابة الثانية، كانت في بداية قرية أبو نصير، منطقة الداش، والتي تتبع إلى لواء عين الباشا، وجرى حجر منزل وتعقيم الحي بأكمله.

وبحسب هدايات، فإن الإصابات التسع، كانت جميعها مخالطة، للسيدة المصابة في عين الباشا، والتي أعلن عن إصابتها الثلاثاء.

وبيّن محافظ البلقاء، أن الاجهزة المختصة، بصدد نقل المصابين إلى العزل في المستشفيات.

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