الرئيسية | محليات إعادة نشر نقاط الغلق في عمّان والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير خلية إدارة أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مساء الأربعاء، عن بعض تفاصيل خطة تطبيق الحظر الشامل يوم الجمعة، في محافظتي عمّان والزرقاء.

وقال الفراية، إن خلية الأزمة، وجهت بإعادة انتشار دوريات مشتركة من الأمن العام والجيش، في عمّان والزرقاء، خلال فترة تطبيق الحظر الشامل.

وأضاف الفراية، أن خلية الأزمة، ستُعيد نشر نقاط الغلق، في أماكن عدّة من المحافظتين، لضبط المخالفين.

وبشأن أماكن وعدد نقاط الغلق، أوضح الفراية، أنها ستكون منتشرة بما يكفل تطبيق قرار الحظر، بشكل كامل.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أعلن خلال إيجاز صحفي الأربعاء، عن حظر شامل للتجول الجمعة، في محافظتي عمّان والزرقاء.

ووفقا للعضايلة، فإن قرار الحظر؛ سيبدأ من الساعة الحادية عشر ليلا يوم الخميس 27 آب، ويستمر لمدة 24 ساعة، حتى الساعة الحادية عشر ليلا يوم الجمعة 28 آب 2020.

وأكد العضايلة، أن التصاريح الإلكترونية، لا تُخول حامليها في عمّان والزرقاء بالحركة خلال ساعات الحظر الشامل.

وِأشار خلال الإعلان عن قرار الحظر، إلى أنه ستُمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين على إدامة عمل بعض القطاعات الحيوية، بما فيها وسائل الإعلام، وستصدر عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقا.

كما يستثنى من تطبيق الحظر الشامل الجمعة، الكوادر الطبية والتمريضية العاملة.

وبعد انتهاء الحظر الشامل، في المحافظتين، في تمام الساعة الحادية عشر ليلا يوم الجمعة 28 آب، يبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حاليا، في جميع أنحاء المملكة، والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت 29 آب، وتكون التصاريح الالكترونية الصادرة فاعلة خلال ساعات الحظر الاعتيادي.

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