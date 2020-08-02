الرئيسية | محليات تصاريح مرور للإعلاميين والصحفيين خلال الحظر الشامل

وطنا اليوم-عمان:دعت هيئة الإعلام، اليوم الأربعاء، ممثلي وسائل الإعلام، الراغبين بالحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل، الذي سيطبّق طوال الجمعة في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، إلى تقديم طلب لهذه الغاية، موضحة أنّ التصاريح الإلكترونية التي لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة في المحافظتين.

وأشار مدير عام الهيئة الدكتور ذيب القرالة في بيان الاربعاء، إلى أنّه بهدف التسهيل على قطاع الإعلام، سيتم منح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، ليوم الجمعة المقبل في محافظتي عمان والزرقاء.

وذلك من خلال التقدّم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، عبر تعبئة جميع الخانات والتي من ضمنها، الاسم الرباعي والرقم الوطني لطالب الاستثناء، وتسمية الملف باسم وسيلة الإعلام المعنية، وإرساله عبر البريد الالكتروني التالي: media@pm.gov.jo علماً بأنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.

وأوضح أنه سيصل إلى مقدّم الطلب، ردّ يفيد بتأكيد استلام الطلب، وفي حال لم يصل الرّد خلال 60 دقيقة من وقت الإرسال، يرجى التحقق من إجراءات الإرسال والعنوان المرسَل إليه.

ولفت القرالة إلى أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مؤكداً أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.

وبين أنّه لن يجري اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتساب، أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، مشيراً إلى أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة 9:00 من صباح يوم غد الخميس.

وأوضح القرالة أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب عند صدور الاستثناءات، عبر الهاتف أو البريد الالكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، وذلك خلال مساء يوم غد الخميس، ولن يكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.

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