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تحذير لموظفي الطيران المدني من التسوق بماركا
وطنا اليوم-عمان:حذر رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، موظفي الهيئة من الاختلاط أو التسوق في المنطقة القريبة من دوار مطار عمان المدني، في منطقة ماركا.
واضاف، "اشدد على جميع الموظفين عدم الاختلاط او التسوق في تلك المنطقة لحين انتظار الاعلان من الجهات المعنية حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها وتحت طائلة المسؤولية".
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