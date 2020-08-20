 وطنا نيوز -تحذير لموظفي الطيران المدني من التسوق بماركا
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تحذير لموظفي الطيران المدني من التسوق بماركا
التاريخ : 26-08-2020 05:32:29 المشاهدات: 1385

وطنا اليوم-عمان:حذر رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، موظفي الهيئة من الاختلاط أو التسوق في المنطقة القريبة من دوار مطار عمان المدني، في منطقة ماركا.

وقال مستو، في تعميم للموظفين، إنه ورد معلومات بشأن وجود اشتباه باصابات كورونا في احد المحلات التجارية في منطقة ماركا الشمالية، وقريبة من دوار مطار عمان المدني.

واضاف، "اشدد على جميع الموظفين عدم الاختلاط او التسوق في تلك المنطقة لحين انتظار الاعلان من الجهات المعنية حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها وتحت طائلة المسؤولية".


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