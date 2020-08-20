زيادة كبيرة في أعداد الأردنيين الراغبين بالعودة من تركيا

وطنا اليوم-عمان:اشتكى أردنيون عالقون في الخارج من صعوبات تعرقل عودتهم الى الأردن.
احد المواطنين المتواجدين حاليا في الأردن قال ان زوجته وابنه الرضيع عالقون في تركيا، ولم يستطيعا العودة الى الأردن حتى اليوم.
وبين ان تكلفة الرحلة في المرحلة الأولى كانت عالية لا يستطيع تحملها الشخص العادي في ظل الظروف التي مر بها اغلب المغتربين من توقف اعمالهم، خصوصا مع اشتراط احتساب الرضيع كشخص بالغ، واعتبار ان له مقعدا مستقلا في الطائرة وغرفة مستقلة في الحجر الصحي.
وتابع: مع ورود انباء واشاعات حول إمكانية إعادة فتح المطار فضلنا الانتظار، ولكن المطار لم يفتح حتى اليوم، ولم تستطع اسرتي العودة الى الأردن.
وأضاف : مع تغيير شروط الحجر في الفنادق وإمكانية اختيار فنادق 3 نجوم او 4 نجوم بتكلفة مادية اقل ، قررنا التسجيل للعودة ، ولكن لم يتم إعادة فتح منصة التسجيل لراغبي العودة حتى الآن.
وبين ان اعداد الأردنيين الراغبين في العودة من تركيا بالذات كبيرة جدا ، في ظل تعثر أعمالهم ، وطردهم من المنازل التي يستأجرونها بسبب عدم قدرتهم على دفع الايجار، داعيا الى الإسراع في إعادة فتح المنصة امام الراغبين في العودة الى الأردن.