الرئيسية | محليات زيادة كبيرة في أعداد الأردنيين الراغبين بالعودة من تركيا

وطنا اليوم-عمان:اشتكى أردنيون عالقون في الخارج من صعوبات تعرقل عودتهم الى الأردن.

احد المواطنين المتواجدين حاليا في الأردن قال ان زوجته وابنه الرضيع عالقون في تركيا، ولم يستطيعا العودة الى الأردن حتى اليوم.

وبين ان تكلفة الرحلة في المرحلة الأولى كانت عالية لا يستطيع تحملها الشخص العادي في ظل الظروف التي مر بها اغلب المغتربين من توقف اعمالهم، خصوصا مع اشتراط احتساب الرضيع كشخص بالغ، واعتبار ان له مقعدا مستقلا في الطائرة وغرفة مستقلة في الحجر الصحي.

وتابع: مع ورود انباء واشاعات حول إمكانية إعادة فتح المطار فضلنا الانتظار، ولكن المطار لم يفتح حتى اليوم، ولم تستطع اسرتي العودة الى الأردن.

وأضاف : مع تغيير شروط الحجر في الفنادق وإمكانية اختيار فنادق 3 نجوم او 4 نجوم بتكلفة مادية اقل ، قررنا التسجيل للعودة ، ولكن لم يتم إعادة فتح منصة التسجيل لراغبي العودة حتى الآن.

وبين ان اعداد الأردنيين الراغبين في العودة من تركيا بالذات كبيرة جدا ، في ظل تعثر أعمالهم ، وطردهم من المنازل التي يستأجرونها بسبب عدم قدرتهم على دفع الايجار، داعيا الى الإسراع في إعادة فتح المنصة امام الراغبين في العودة الى الأردن.

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