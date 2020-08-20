الرئيسية | محليات تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في إربد

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر طبي الأربعاء عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إربد.

وقال المصدر إنه يوجد حالة لعاملين في حدود جابر، وحالتين لمخالطين لمصابين في عمان.

ولم يشكف المصدر مزيدا من التفاصيل.

وكان مصدر قال الثلاثاء، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد عبر فحوص أجريت بشكل عشوائي.

وأضاف أن "أحد الإصابات سجلت في لواء المزار الشمالي، والثانية في حي المطارق".

محافظ إربد رضوان العتوم/ رئيس لجنة إدارة خلية أزمة كورونا في المحافظة، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الإصابة تعود لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها وتقطن في حي المطارق قرب منطقة ظهرت فيها إصابة سابقة.

وأشار إلى عزل البناية التي تسكن فيها الفتاة والمكونة من 5 طوابق.

ورجح مدير صحة إربد الدكتور رياض الشياب أن تكون إصابة الفتاة جاءت نتيجة مخالطتها لحالة أعلنت إصابتها في وقت سابق في منطقة مجاورة، لافتا إلى أن عينة الفتاة هي إحدى العينات العشوائية التي تقوم فرق الاستقصاء بجمعها في مختلف مناطق المحافظة.

وبتسجيل هذه الإصابة تكون إربد كسرت سلسلة من الحالة الصفرية للإصابات بفيروس كورونا استمرت خمسة أيام متتالية.

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