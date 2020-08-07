الرئيسية | محليات مسؤول ملف كورونا : عرس ماركا ليس السبب وراء ارتفاع الاصابات

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحاق ان لا يعتقد ان سبب الإصابات بكورونا في منطقة ماركا هي حفل الزفاف ، وان السبب قد يكون الحفلات الخاصة بالنجاح في الثانوية العامة ( التوجيهي).

وبين إسحاق في تصريحات الأربعاء لبرنامج "البث المباشر" الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي ومها طبيشات عبر اثير الإذاعة الأردنية ، انه لا معلومة واضحة حول متى أقيم حفل الزفاف الذي شهدته منطقة ماركا وتسبب بإصابة عدد كبير بفيروس كورونا، لكن محافظ العاصمة قال انه لا يوجد حفل الزفاف بالمعنى الحرفي ، وان ما حدث هو تجمع لأشخاص اخذوا العروس وغادروا الموقع.

وبين انه إذا كان حفل الزفاف قد أقيم قبل يومين فان الإصابات لا ترتبط به، وانه يعزي الإصابات في ماركا لحفلات التوجيهي، لان اعراض الفيروس لا تظهر بعد يومين ، والفيروس يحتاج لفترة حضانة قبل ظهور اعراضه.

وبين انه منذ 7/8 بدأ الاردن تسجيل عدد متزايد من الإصابات، بعد ان اعتدنا على تسجيل عدد قليل ، وكان الوضع الوبائي مريحا ، وفتحنا أغلب القطاعات بناء على ذلك.

وأضاف ان ما يريحنا في هذه الإصابات انها معروفة المصدر، وفرق التقصي الوبائي تعمل على اخذ عينات من المخالطين من الحلقة الأولى والثانية والثالثة.

وبين ان فرق التقصي الوبائي تعمل على تقصي تحرك المصابين، حتى الوصول الى خيوط عن مصدر الإصابة.

وأشار الى ان وزارة الصحة باستطاعتها استقبال 900 مصاب بالفيروس.

وعن العودة الى المدارس قال إسحاق ان فتح أي قطاع يشكل خطورة ، خصوصا الجامعات والمدارس، ولكن خطورة عدم العودة الى المدارس اكبر من خطورة الوباء، وستعود المدارس كما هو متفق عليه في 1/9 ، وسنتخذ إجراءات قاسية في المدارس لمنع انتشار الفيروس ، وسنغلق أي مدرسة تظهر فيها الإصابات لـ 14 يوما.

وقال إسحاق ان عودة الطلاب المدارس مسؤولية الجميع بين الصحة والمدرسة والاهل، وعلى الأهالي توعية أطفالهم حول الفيروس وضرورة التباعد ولبس الكمامة.

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