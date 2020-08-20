وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة الأربعاء، عن إطلاق الوزارة لآلية جديدة لتفعيل تطبيق "سند" لتمكين المستخدمين من تفعيل حساباتهم دون الحاجة للبصمة اليدوية ومراجعة محطات سند التي كانت منتشرة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الغرايبة إنه خلال شهر أيلول المقبل سيكون تفعيل تطبيق سند من المنزل وبآلية تحفظ سرية المعلومات للمستخدم عبر طرح اسئلة للتأكد من هوية المستخدم.
أطلقت الحكومة تطبيق "سند"، في فبراير 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال".
وبين الغرايبة أن" سند "يوفر 100 خدمة حكومية إلكترونية تشمل 10 مؤسسات وسيجر زيادتها مع نهاية العام الحالي.
ولم يكشف الغرايبة عن طبيعة الخدمات التي سيجري اضافتها على التطبيق.
ويوفر تطبيق (سند) إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، وكان التطبيق يتطلب التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق.