الرئيسية | محليات آلية جديدة الشهر المقبل لتفعيل تطبيق "سند"

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة الأربعاء، عن إطلاق الوزارة لآلية جديدة لتفعيل تطبيق "سند" لتمكين المستخدمين من تفعيل حساباتهم دون الحاجة للبصمة اليدوية ومراجعة محطات سند التي كانت منتشرة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الغرايبة إنه خلال شهر أيلول المقبل سيكون تفعيل تطبيق سند من المنزل وبآلية تحفظ سرية المعلومات للمستخدم عبر طرح اسئلة للتأكد من هوية المستخدم.

أطلقت الحكومة تطبيق "سند"، في فبراير 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال".

وبين الغرايبة أن" سند "يوفر 100 خدمة حكومية إلكترونية تشمل 10 مؤسسات وسيجر زيادتها مع نهاية العام الحالي.

ولم يكشف الغرايبة عن طبيعة الخدمات التي سيجري اضافتها على التطبيق.

ويوفر تطبيق (سند) إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، وكان التطبيق يتطلب التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر