السيسي: سعدت بلقاء الملك عبد الله ورئيس وزراء العراق

وطنا اليوم - اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته باللقاء الذي عقد اليوم بالأردن مع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن اللقاء يُعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة ويُلبي طموحات شعوبنا في تعزيز التعاون العربي المُشترك في كافة المجالات.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية قائلا: «سعدت باللقاء المُثمر الذي عُقد اليوم بالأردن الشقيق مع أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، والذي يُعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة ويُلبى طموحات شعوبنا في تعزيز التعاون العربي المُشترك في كافة المجالات، وأتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على حُسن الضيافة والاستقبال»