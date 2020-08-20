زريقات يوضح لوطنا اليوم حول الكتاب الذي انتشر ويظهر فيها طلب متطوعين للقاح كورونا

وطنا اليوم - انتشرت مؤخرا وثيقة تظهر طلب مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، من الكوادر الطبية، بالمشاركة في أخذ اللقاح الاماراتي - الاردني ضد فيروس كورونا المستجد حيث أوضح الدكتور زريقات لوطنا اليوم، إنه جرى التعميم على جميع الكوادر والعاملين بأنه يتوفر مطعوم فيروس كورونا وبحاجة الى متطوعين عدد 150 لأخذ المطعوم.

كما قال زريقات انه طلب من مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، بزويد المستشفى بأسماء الأشخاص الراغبين بالمشاركة في أخذ اللقاح، صباح الأربعاء.

وأشار زريقات الى أنه سيكون شخصيا أول المتطوعين لأخذ لقاح كورونا صباح الأربعاء.

وكان وزير الصحة، سعد جابر، أكد في مؤتمر صحفي الاثنين، أن اللقاح الإماراتي ضد كورونا نشاط علمي مشترك بين الأردن والإمارات، مضيفاً أن الفرق العلمية تقوم بوضع آلية إعطاء اللقاح ودراسة تأثيره واستخدامه سريرياً.